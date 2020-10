Ordem é "ficar em casa", mas há exceções para sair. PSP e GNR prometem pedagogia

R. S. Hoje às 18:15 Facebook

A PSP e a GNR garantiram, esta quinta-feira, que irão cumprir as medidas restritivas dos próximos dias com "pedagogia" e "sensibilidade", mas também com "firmeza". As autoridades terão "todo o efetivo disponível" entre esta sexta-feira e o dia 3 de novembro, data em que termina a proibição de circular entre concelhos

É para "evitar grandes deslocamentos", atendendo ao feriado de Todos os Santos e ao dia de Finados, que o Governo decretou, para essas datas, restrições à mobilidade, reforçaram a GNR e a PSP, em conferência de imprensa conjunta, esta quinta-feira. Assim, regra geral, os cidadãos estão impedidos de circular para fora dos concelhos de residência entre as 0 horas de dia 30 de outubro (sexta-feira) e as seis horas da madrugada de 3 de novembro (terça-feira da próxima semana), "salvo por motivos de saúde ou urgência imperiosa". O coronel Rui Veloso, da GNR, esclareceu que o controlo das deslocações entre concelhos vai ser feito "principalmente nos eixos que ligam as grandes cidades do litoral" e, também, nas vias entre esses pólos urbanos e o interior Centro e Norte.

Entre os cidadãos a quem se aplicam exceções, estão os seguintes: profissionais de saúde e outros trabalhadores do setor da saúde e social; agentes de proteção civil; elementos das Forças Armadas; profissionais ligados à segurança; titulares de cargos políticos; magistrados; ministros de culto (por exemplo, padres); e pessoal de apoio aos órgãos de soberania. Além destes, também os "cidadãos que demonstrem comprovativo para atividade profissional" podem circular. E, aqui, é importante um esclarecimento quanto ao modelo desse comprovativo: se a deslocação se realizar para concelhos limítrofes ao da residência ou dentro da mesma área metropolitana, basta uma "declaração verbal" aos agentes da autoridade; mas se a deslocação for além desse limite, é necessária uma declaração escrita da entidade empregadora.

Deslocações de alunos para estabelecimentos de ensino e de utentes para centros de dia (além de respetivos acompanhantes), deslocações para a realização de provas, exames e inspeções, para a presença em atos processuais (sejam eles em notários, solicitadores, conservatórios ou tribunais) e serviços públicos, e para ir a espetáculos culturais (cinemas excluídos) também são permitidas, assim como movimentações para sair do país. Quanto aos cidadãos estrangeiros que se desloquem a Portugal por estes dias, "também estão contemplados" nas exceções previstas, recordou Luís Elias, da PSP.

A GNR e a PSP garantiram empenhar todas as suas valências e unidades para levarem a cabo a operação em todo o país, garantindo que apenas "deslocações essenciais são efetivadas", reforçando que as ações terão sobretudo uma vertente pedagógica e de sensibilização. "Mas não podemos deixar de ser firmes perante comportamentos de risco que podem pôr em causa a segurança de todos e a saúde pública", disse o responsável da GNR. Na mesma linha, os agentes da PSP não hesitarão "em impor a lei" quando assistirem "a comportamentos negligentes" ou potenciadores de propagação do vírus.