"Orelhas" e cunhado suspeitos de segurar Igor no esfaqueamento

PJ deteve nove indivíduos indiciados por terem participado na morte de Igor Silva na festa do título. Terão agredido e impedido a fuga da vítima.

Marco "Orelhas" e um cunhado, conhecido pela alcunha de "Chanfra", são suspeitos de terem agarrado Igor Silva, enquanto Renato Gonçalves dava à vítima a segunda de 18 facadas, na festa do título do F. C. Porto, faz ontem um mês. Os dois familiares foram ontem detidos, na operação Fim de Festa, pela PJ do Porto, com outros sete indivíduos, todos suspeitos de terem participado nas agressões que acabaram por provocar a morte de Igor Silva, 26 anos. São hoje ouvidos em primeiro interrogatório por um juiz de instrução, para aplicação de medidas de coação.