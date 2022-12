Organização sul-americana fixou-se em Portugal para roubar clientes de bancos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:39 Facebook

Um grupo criminoso, constituído por elementos de nacionalidade colombiana e venezuelana, implementou, nos últimos três meses, um esquema que lhe permitiu furtar cerca de 40 mil euros a 12 vítimas, que levantaram grandes quantidades de dinheiro ao balcão de bancos. Atuando sobretudo no Grande Porto, os mesmos criminosos também tentaram roubar mais de 98 mil euros com o mesmo método, mas não conseguiram vergar a resistência das vítimas. Dois dos ladrões foram detidos, nesta quarta-feira, no âmbito de uma investigação da PSP do Porto.

Os detidos, assim como os comparsas já identificados, integravam a célula portuguesa de uma organização que atua em diversos países europeus e que se destaca pela sua organização e profissionalismo. Colombianos e venezuelanos, chegaram a Portugal em outubro, com um visto de turista e fixaram residência numa vila do concelho de Paredes. O seu intuito foi sempre o de implementar o esquema criminoso que caracteriza este espécie de cartel dedicado ao furto e roubos de clientes de bancos e, com esse objetivo, alugaram carros de gama baixa para puderem circular discretamente.

Tarefas repartidas