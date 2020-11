Ossadas encontradas em Viana são de idoso que estava desaparecido

As ossadas encontradas num terreno na freguesia de Meadela, em Viana do Castelo, esta segunda-feira, são de um idoso que se encontrava desaparecido.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) confirmou que o reconhecimento foi possível através de objetos pessoais também encontrados no local.

As ossadas humanas foram encontradas ao final da manhã desta segunda-feira, pelo proprietário de um terreno, na rua Frei Luís de Sousa, em Meadela. Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo o alerta foi recebido às 13.30 horas e estiveram no local 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários e PSP de Viana do Castelo, e da PJ.