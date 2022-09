Óxido nitroso entra na lista de substâncias psicoativas

O óxido nitroso, ou droga do riso, vai entrar esta quarta feira na lista de substâncias psicoativas. A sua venda, em botijas ou balões, que até hoje é punida com coima por transporte de medicamento de uso exclusivo hospitalar, vai ser tratada como tráfico de estupefacientes e os seus vendedores passam a ser alvos das autoridades policiais como traficantes de droga.

O anúncio foi feito ao JN pelo Ministério da Saúde e em causa está o "perigo concreto para a saúde pública". A droga do riso é desde o início da pandemia distribuída em bares e discotecas sem qualquer controlo, conforme avançou o JN em primeira mão. Trata-se de um anestesiante médico que provoca um sentimento de euforia momentânea, mas cuja toma em excesso e sem acompanhamento profissional pode provocar lesões cerebrais. O gás entra na corrente sanguínea através dos pulmões e chega ao sistema nervoso mais rapidamente que o oxigénio, causando assim o efeito anestesiante. Em concentrações elevadas, causa hipoxia cerebral.

As polícias passaram a apreender várias botijas de droga do riso, mas não houve qualquer detenção. As botijas eram apreendidas e os portadores eram identificados. O processo passava para o Infarmed por estar em causa o transporte de medicamentos sem autorização, mas, devido aos inúmeros casos e ao facto de estes ocorreram em locais em que o Infarmed não tem competência de investigação, em bares e festas, este organismo recusou-se a receber mais botijas.