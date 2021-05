Padrasto detido por abuso sexual da enteada de 11 anos

Marisa Rodrigues Hoje às 15:01 Facebook

Uma menina terá sido abusada sexualmente pelo padrasto, em Loulé, quando tinha 11 anos. O homem, de 36 anos, fugiu para o Brasil e foi agora detido pela Polícia Judiciária (PJ) após regressar a Portugal. Está em prisão preventiva, indiciado de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado.

Segundo fonte da Diretoria do Sul da PJ, as agressões sexuais começaram em 2019 quando a menina apenas 11 anos e aconteceram em várias ocasiões "sempre em ambiente totalmente controlado pelo ora detido, normalmente no interior da residência de família", no concelho de Loulé. O suspeito aproveitava os momentos em que estava sozinho com a menor para concretizar os abusos.

As autoridades foram alertadas depois de a menina ter contado tudo a uma amiga. Assim que teve conhecimento da denúncia, o suspeito ausentou-se para o Brasil, tendo sido detido esta quinta-feira, quando regressou a Portugal. Ouvido em tribunal, foi-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva.