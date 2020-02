Padrasto detido por agredir enteado com pé-de-cabra

JN Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 51 anos foi detido em flagrante delito quando agredia um jovem com um pé-de-cabra, numa rua em Odivelas. Os atos foram presenciados por dois inspetores da PJ que intervieram e conseguiram parar as agressões

Dois investigadores da UNC3T/PJ estavam a fazer diligências de investigação na passada quarta-feira quando testemunharam, "em plena via pública e a poucas dezenas de metros do local onde se encontravam, uma agressão grave a um jovem, praticada com recurso a um objeto contundente, vulgarmente designado por pé de cabra", avança um comunicado da PJ.

De imediato, os inspetores acorreram ao local, pararam as agressões e deram ordem de detenção ao indivíduo. Foi necessário imobilizar o homem, de 51 anos, uma vez que este resistiu à detenção e tentava continuar a agressão. Ficou indiciado por homicídio na forma tentada.

O INEM prestou, no local, os primeiros socorros à vítima, visivelmente prostrada e ensanguentada, garantindo depois o seu transporte para o Hospital Beatriz Ângelo, onde permanece internado com lesões graves ao nível da cabeça.

Os inspetores apuraram depois que a agressão terá ocorrido num contexto de desavença familiar, sendo o autor padrasto da vítima.

O detido, foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório e aplicação de medida de coação, tendo sido aplicada a prisão preventiva