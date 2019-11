Padrasto e mãe detidos por abusar de menina de 14 anos em Espinho

T.R.A. Hoje às 12:21 Facebook

Padrasto, de 43 anos, terá começado a abusar da enteada quando esta tinha apenas seis anos de idade. Mãe sabia dos abusos e nada fez.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e uma mulher por suspeita dos crimes de abuso sexual de criança e de abuso sexual de menor dependente, em Espinho.

O padrasto, operário fabril de 43 anos, terá começado com os abusos quando a menor, hoje com 14 anos, tinha apenas seis anos de idade. Os atos sexuais ocorreriam na residência familiar, em Espinho.

A mãe, auxiliar de ação médica com 39 anos, tinha conhecimento do sucedido mas nada fez, tendo-se "conformado com a situação, não afastando agressor, nem denunciado os crimes", avança a PJ em comunicado.

Os detidos serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.