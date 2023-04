Padrasto suspeito de abusar de enteada com seis anos na Feira

Um operário fabril, de 27 anos, foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de ter começado a abusar de uma enteada quando tinha seis anos em Santa Maria da Feira. A menor, hoje com 10 anos, quebrou o silêncio na escola.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o operário fabril trabalha por turnos no período noturno e aproveitaria as horas do dia em que estava a sós com a enteada para a sujeitar a práticas sexuais.

"O arguido, fazendo uso da sua experiência de vida e do ascendente sobre uma criança que o via como familiar próximo, aproveitando-se da confiança que aquela em si tinha e de permanecerem vários períodos sozinhos na casa de morada da família, veio a submetê-la a práticas sexuais, desde há cerca de quatro anos até à presente data", precisa a PJ.

PUB

Foi na terça-feira, na escola que a criança contou o que o padrasto a obrigava a fazer. Os responsáveis alertaram de imediato as autoridades e, em poucas horas, a PJ encontrou prova que credibilizou o testemunhou da menor.

O homem foi assim detido e levado ao Tribunal de Santa Maria da Feira para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.