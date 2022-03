Padre acusado de aliciamento e coação sexual de menor

Alexandre Panda e José Ricardo Ferreira Hoje às 08:31 Facebook

Luís Miguel, pároco em Viseu, foi afastado após denúncia dos pais de rapaz a quem mandou SMS de teor sexual e tentou beijar e apalpar.

O padre Luís Miguel da Costa, afastado no verão passado pelo bispo de Viseu da paróquia de São João de Lourosa, foi acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de coação sexual agravada na forma tentada e aliciamento de menor para fins sexuais. O caso remonta a março do ano passado, altura em que o sacerdote, convidado para um almoço-convívio, terá enviado mensagens escritas, algumas de teor sexual a um rapaz, à data com 14 anos, e tentado beijá-lo e apalpá-lo a caminho e dentro de uma casa de banho. O menor nunca respondeu e resistiu aos avanços do sacerdote.

Pelo crime de coação sexual agravada na forma tentada, Luís Miguel pode ser condenado até dois anos de cadeia. Já pelo crime de aliciamento de menor para fins sexuais pode ficar preso até um ano. A acusação foi feita pelo MP de Viseu, que encontrou provas suficientes para uma condenação do padre, que teria a intenção de praticar atos sexuais com o jovem, mas não conseguiu.