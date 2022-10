Padre detido por escravidão e abusos: uns estão chocados, outros pouco surpreendidos

Entre os moradores de Horta do Douro, alguns já suspeitavam, mas outros não contavam com a detenção do padre António Fernandes Pinto, por suspeitas de se ter aproveitado da condição frágil de um homem de 44 anos, a seu cargo desde 2015, para o escravizar e abusar.

Para uns, "já se estava à espera disto!". Para outros, "é um grande choque!". "O senhor padre sempre foi muito correto!", dizem ainda outros. Na Horta do Douro, aldeia de Vila Nova de Foz Côa, há opiniões diversas sobre o caso do qual toda a gente fala desde o final da manhã desta quinta-feira - o do pároco local, António Júlio Fernandes Pinto.