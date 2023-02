Padre que morreu no Gerês acusado de assédio digital

Emília Monteiro Hoje às 20:53, atualizado às 21:17 Facebook

O padre José António Gonçalves, encontrado morto na noite de terça-feira junto à Barragem de Vilarinho da Furna, no Gerês, tinha sido alvo de uma denúncia por assédio de um adulto vulnerável, em Évora.

A denúncia diz respeito a "assédio digital" e alegadas conversas em redes sociais. De acordo com uma fonte da arquidiocese de Évora contactada pelo JN, o bispo Francisco Senra Coelho esteve reunido com a família da vítima, que escreveu um depoimento, e terá encaminhado o caso para a Comissão Arquidiocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da diocese. Ao que tudo indica, esta era a única denúncia envolvendo o sacerdote.

Havia uma reunião com essa comissão marcada para quarta-feira. No entanto, ainda antes do encontro, o padre foi encontrado morto.

Fonte da diocese revelou que a vítima é um homem "vulnerável", com mais de 30 anos.

Natural de Ponte da Barca, o sacerdote de 57 anos era pároco em Borba e professor no Instituto Superior de Teologia de Évora.