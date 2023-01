Padre recebe 19 mil euros por ficar sem carro 14 anos

Pároco de Arcos de Valdevez teve Audi A3 arrestado entre 2003 e 2017. Ministério Público acreditava que tinha sido comprado com dinheiro do crime.

Um padre de Arcos de Valdevez vai receber 19 037 euros do Estado por ter sido privado do seu automóvel durante 14 anos. O veículo foi apreendido em 2003, por suspeita de que tinha sido comprado com dinheiro de atividades ilícitas. João Lima, hoje com 77 anos, fora acusado de integrar uma rede que livrava jovens do serviço militar obrigatório. Mas tanto ele como os restantes 63 arguidos acabaram absolvidos em 2015, em decisão que transitou em julgado no ano seguinte (ler texto abaixo).

A viatura só voltou às mãos do padre 5015 dias após a sua apreensão. Por isso, aquele intentou uma ação contra o Estado para ser ressarcido. E o tribunal concluiu que havia responsabilidade civil, por ato lícito, e condenou o Estado a pagar 19 mil euros, pela privação de uso do veículo, realização de uma inspeção extraordinária e atribuição de uma nova matrícula. O Ministério Público recorreu, em representação do Estado, mas a Relação do Porto manteve a condenação.