Pagaram férias mas ficaram sem viagens e sem dinheiro

Dezenas de pessoas queixam-se de que foram burladas por uma agência de viagens do Porto. Terão comprado pacotes de férias que nunca vieram a realizar e, agora, não conseguem ser reembolsados.

Os lesados já fizeram várias tentativas de contacto com a dona da agência, mas foram bloqueados nas redes sociais e os telefones estão sempre desligados. Há famílias que ficaram sem vários milhares de euros.

As reclamações dos lesados da CidadeTur no Portal da Queixa sucedem-se. Só em agosto há várias dezenas. As mais recentes são praticamente todas iguais, sejam viagens para Ibiza, Maldivas, Punta Cana, México, Cabo Verde ou Cuba.

Compraram pacotes de férias e até receberam supostos comprovativos dos voos e da estadia; mas, poucos dias antes ou mesmo na véspera da ida, foram informados de que a viagem tinha sido cancelada. Não foram de férias e nunca mais receberam o dinheiro. Uma das poucas lesadas que conseguiu reaver o dinheiro de uma viagem a Ibiza, explicou ao JN que teve de praticamente perseguir a responsável.

Gabinete fechado e telefones desligados

No suposto gabinete da agência, no Centro Comercial Brasília, não está ninguém ou, por vezes, está uma pessoa que diz não ter nada a ver com o assunto. Os telefones estão desligados e ninguém responde às mensagens nas redes sociais e aos emails.

Queixas mais antigas também revelam vários casos de "gato por lebre". Partidas do Porto mudadas para Lisboa sem qualquer compensação, alojamentos inferiores aos contratualizados, pagamentos de "transfers" que deveriam estar incluídos no preço e até a necessidade de, já no destino, ter de pagar a totalidade da estadia ao hotel porque a agência apenas havia adiantado um sinal.

O JN tentou, sem sucesso, contactar a dona da CidadeTur, que já deteve anteriormente uma outra agência, a Unique Dream Destinations, liquidada no ano passado e sobre a qual também recaem várias queixas.