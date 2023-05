Pai agradece a PSP "incansável" que recuperou computador da filha

T.R.A. Hoje às 15:00 Facebook

A "excelência do trabalho" de um agente da PSP do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi alvo de um sentido agradecimento por parte de um cidadão. O polícia foi "incansável" e "essencial" para recuperar o computador portátil da filha dele que ficara esquecido. O objeto fora entregue à gerente de um restaurante que, mesmo tendo sido questionada pela PSP, não o devolveu.

O caso ocorreu no início do mês. Segundo conta o cidadão, a sua filha ia apanhar um voo do Porto para a Dinamarca. Já dentro do terminal, ela apercebeu-se de que tinha perdido o computador portátil algures no aeroporto.

"Desesperada com a ausência do seu computador portátil e com toda a ânsia de o localizar, acabou por perder o seu voo para a Dinamarca e foi pedir ajuda à PSP do Aeroporto para o tentar recuperar", escreveu o cidadão numa mensagem dirigida ao Diretor Nacional da PSP, Magina da Silva.

A equipa da PSP do aeroporto, liderada pelo chefe Gaspar, "foi extremamente prestável e tentou ajudá-la imediatamente a recuperar o computador portátil, mas infelizmente, no momento, não foi possível". Um dos agentes destacados para a ocorrência, o agente principal Paulo Martins, pediu então à filha para para descrever todo o seu percurso dentro do terminal.

Viu horas de imagens de videovigilância

"Depois, seguiu o seu percurso visualizando várias horas de imagens de videovigilância do aeroporto e já ao final da noite, conseguiu identificar que o computador tinha sido deixado numa das casas de banho e depois entregue por um passageiro num dos restaurantes do aeroporto", conta o pai.

O agente Martins descobriu quem era a gerente que tinha ficado com o computador e que, apesar de ter visto a busca pelo mesmo por parte da filha e da PSP - "com quem até chegou a falar nessa altura!" - não o devolveu. Já no dia seguinte foi possível recuperar o computador e devolvê-lo à legítima proprietária.

"Foi absolutamente fantástico"

"O trabalho incansável do Agente Principal Martins foi essencial para que o computador fosse recuperado. Foi absolutamente fantástico. É de realçar e elogiar. Excelente, mesmo. Precisamos de mais agentes com esta atitude positiva, capacidade de trabalho e vontade de garantir a aplicação da lei e da justiça", elogia o pai, apelando ao reconhecimento e destaque da "excelência do trabalho" do agente.

"Muito obrigado por tudo. Parabéns por terem Agentes com esta capacidade nos vossos quadros", termina a mensagem partilhada pela PSP nas redes sociais.