Pai ameaçou com pistola dirigentes do clube do filho

Homem de 43 anos exigia que clube emitisse carta de desvinculação de jovem jogador. Foi detido pela Polícia Judiciária

Um homem de 43 anos ameaçou com uma arma de fogo os dirigentes do clube, situado na Amadora, no qual o filho menor jogava para os forçar a passar a carta de desvinculação que permitia à criança mudar para outro emblema. O pai do atleta ainda destruiu, a murro e pontapé, parte da sala onde se encontrava e, nesta terça-feira, foi detido pela Polícia Judiciária.

O caso aconteceu em dezembro do ano passado, quando o pai exigia ao clube que permitisse a saída do jogador das camadas jovens para outro emblema. A agremiação, porém, só emitia a obrigatória carta de desvinculação se a família do jogador pagasse uma dívida relacionada com mensalidades em atraso. O diferendo foi-se agravando ao ponto de, segundo a Polícia Judiciária, o progenitor da criança ter entrada numa sala do clube de arma em punho para ameaçar os dirigentes. Estes tiveram, inclusive, de fugir para outro espaço, levando o pai a partir, com pontapés e murros, o vidro que os protegia. A PSP foi, então, alertada, fazendo com que o agressor fugisse do local.

Devido ao uso de armas de fogo, a investigação caso passou para a Polícia Judiciária que, nesta terça-feira, "localizou, identificou e deteve" o pai do jovem jogador, que está, agora, indiciado pelos crimes de coação agravada e detenção de arma proibida. Também apreendeu uma pistola de calibre 6,35 mm, transformada, e diversas munições, que terão sido usadas na ameaça.