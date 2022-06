Pai de concorrente do "Big Brother" suspeito de vender droga no café

Fernando Pires Hoje às 19:09 Facebook

Era no Bar Central, em pleno centro da cidade de Mirandela, que Amílcar Teixeira, pai de Edmar, antigo concorrente do "Big Brother", vendia parte da droga que adquiria na zona do Porto, ao seu amigo Vítor Soares, que conheceu nas galas do "reality show" da TVI, quando este marcava presença para apoiar a mulher, Sónia Jesus.

Foi a partir daí que ambos começaram o negócio do tráfico de droga que acabou por culminar na constituição de uma rede, envolvendo mais quatro pessoas: uma técnica superior da câmara de Mirandela, o marido desta, o irmão de Amílcar Teixeira (tio de Edmar) e ainda um homem residente no concelho de Boticas.

Todos foram detidos na semana passada, na Operação "Semente em pó", desenvolvida pela GNR, após cerca de dois anos de investigação por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela.