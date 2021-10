Pai de jovem assassinada em Alcobaça despede-se da filha no Facebook

Alexandra Barata Hoje às 19:20 Facebook

"Adeus, meu amor, tinhas tanto para aproveitar na vida." Foi com esta frase que Vítor Sousa, 39 anos, se despediu da filha, Soraya Andreia, vítima de homicídio na Martingança, concelho de Alcobaça, na noite de domingo.

O post foi publicado na página pessoal do Facebook de Vítor, às 3.25 horas da madrugada desta terça-feira, momento em que escolheu como foto de capa uma imagem em que se encontra com a filha na praia, que tinha sido publicada um ano antes.

A última publicação de Soraya Andreia nesta rede social reporta-se ao dia 23 de setembro, data em publicou fotografias dos cães. Pouco ativa no Facebook, tem poucos posts e quase sempre com fotografias suas sozinha ou dos animais.

Aluna da Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, concelho onde nasceu e onde vivia, anunciou, no dia 24 de novembro do ano passado, estar "numa relação", embora sem especificar com quem.

Pelo que o JN conseguiu apurar, os pais de Soraya, de 18 anos, estavam divorciados e a jovem chegou a viver com Vítor no ano passado, na Praia da Vieira, mas atualmente residia com o namorado, na Marinha Grande. "A irreverência e juventude levou-a por maus caminhos", refere uma fonte, em alusão ao facto de alegadamente consumir droga. "O tráfico espoleta estes cenários."

Fernando Jordão, coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, confirma a morte da jovem, mas desconhece se foi baleada com um ou dois tiros na cabeça, por ainda não ter tido acesso ao relatório da autópsia. No entanto, não confirma ter sido interrogado um dos eventuais suspeitos, na sequência da sua detenção pela GNR, após o indivíduo, de 19 anos, ter resistido e agredido os guardas. "Estamos a ouvir várias pessoas. Estamos a trabalhar dia e noite", garantiu ao JN.

Soraya morreu após ter sido baleada na cabeça, no domingo, próximo da estação de comboios de Martingança-Gare, no concelho de Alcobaça. A vítima foi transportada para o Centro Hospitalar de Leiria e transferida depois de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, face à gravidade do seu estado de saúde.