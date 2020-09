Pai de Marlon: "Tem de haver responsáveis pela morte do meu filho"

Alexandre Panda Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Pais de Marlon Correia, universitário assassinado durante assalto no Queimódromo do Porto em 2013, responsabilizam FAP e empresa de segurança por desfecho fatal.

Os pais de Marlon Correia, o estudante universitário de 24 anos morto a tiro durante um assalto à tesouraria do Queimódromo, em maio de 2013, exigem à justiça que a Federação Académica do Porto (FAP) e a empresa de segurança SPDE sejam responsabilizadas pela morte do jovem. Numa ação intentada no Tribunal Cível do Porto reclamam 220 mil euros. Segunda-feira, no final do julgamento, Jacinto Correia, pai de Marlon, disse ao JN que irá até às últimas consequências na Justiça. "Tem de haver responsáveis pela morte do meu filho", explicou.