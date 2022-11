Pai detido após agredir bebé com menos de um ano

T.R.A. Hoje às 10:15 Facebook

A PSP de Coimbra deteve um homem de 21 anos por suspeita de violência doméstica. Terá agredido o próprio filho, com apenas alguns meses de idade.

O caso ocorreu ao início da noite de sábado, na zona de São Martinho do Bispo, em Coimbra. A mãe terá surpreendido o companheiro a agredir o filho de ambos com apenas alguns meses de idade, na residência da família. A mulher chamou de imediato as autoridades.

O bebé teve de ser assistido no hospital pediátrico de Coimbra. A PSP esteve no local e deteve o suspeito. Fonte oficial adiantou ao JN que o homem deverá ser apresentado ainda hoje a tribunal para conhecer as medidas de coação.

Desconhece-se qual o estado de saúde do bebé, com menos de um ano de idade.