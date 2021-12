Pai detido por abusar sexualmente da filha

JN Hoje às 12:33 Facebook

Um homem de 25 anos foi detido por dois crimes de abuso sexual de crianças, na forma agravada, no Porto. A vítima dos abusos foi a própria filha do suspeito.

Segundo um comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ), o arguido, que é emigrante, aproveitou os momentos que passou com a filha nas últimas férias de verão, na zona metropolitana do Porto, para, em pelo menos duas ocasiões distintas, praticar os abusos sexuais.

"Comunicados os factos a esta PJ foram, de imediato, desenvolvidas diligências que permitiram recolher indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, e que culminaram com a detenção do agressor", refere a instituição em comunicado.

O detido, de 25 anos de idade, trabalhador da construção civil, com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade, foi ontem apresentado a primeiro interrogatório judicial. Ficou proibido de contactar com a vítima e de frequentar a cidade do Porto.