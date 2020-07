Pai detido por violar centenas de vezes filha de 12 anos

JN Hoje às 12:31 Facebook

Um homem de 37 anos foi detido pela Polícia Judiciária por centenas de crimes de violação e abuso sexual de crianças. A vítima é a própria filha e os abusos duraram mais de um ano, na zona de Lisboa.

Os abusos terão começado no início de 2019, quanto a menina tinha apenas 12 anos de idade. O pai, que coabitava com a rapariga, aproveita as ocasiões em que ficava a sós com ela para consumar os crimes.

Segundo a PJ, até ser agora detido terá cometido mais de trezentos crimes de violação e abuso sexual de crianças, todos na forma agravada.

Os factos foram praticados na área metropolitana de Lisboa

O detido foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.