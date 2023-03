Pai divorciado abusa das filhas durante férias

Alexandre Panda Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um mecânico, de 32 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, em Leiria, por suspeitas de ter abusado das duas filhas, de 11 e 13 anos, durante o último verão. As menores, que vivem em Lisboa com a mãe, estavam a passar férias em casa do pai em Leiria, no âmbito de um acordo de regulação de poder parental.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem, de nacionalidade brasileira, vive desde 2019 em Portugal. Saiu do país de origem porque a ex-mulher e as filhas estavam já a residir em Lisboa e o homem quereria estar mais próximo da família.

Este verão, as duas menores terão sido sujeitas a práticas sexuais que o agressor cometeu por estar sozinho com as filhas. Uma delas quebrou o silêncio com uma amiga.

PUB

"A denúncia partiu da progenitora, informada do ocorrido por uma amiga de uma das menores, com quem aquela partilhou os acontecimentos", explica a PJ. A mãe alertou de imediato as autoridades e foi buscar as filhas a Leiria.

Desde então, as crianças nunca mais tiveram contacto com o progenitor, ficando sempre com a mãe. Durante estes meses, a PJ conseguiu reunir prova sólida que permitiu agora deter o suspeito, fora de flagrante delito.

O indivíduo é levado esta quinta-feira a tribunal para ser interrogado e conhecer as medidas de coação.