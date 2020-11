Pai e filha encontrados mortos em cenário de extrema violência em Torres Vedras

R.S. Hoje às 14:43 Facebook

Um homem e uma mulher, ao que tudo indica pai e filha, foram, este sábado de manhã, encontrados sem vida, dentro de casa, na localidade de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, num cenário de grande violência.

O primeiro alerta às autoridades foi dado por clientes da peixaria da qual o homem era proprietário, que estranharam o facto de o estabelecimento estar fechado durante a manhã. As vítimas são José Damião e Sílvia Damião.

Mobilizados para o local para uma abertura de porta, os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras entraram na residência e deram de caras com um homem, de cerca de 65 anos, e uma mulher, na casa dos 30, caídos e com "sangue por todo o lado", disse ao JN o comandante da corporação, adiantando que as vítimas já estavam mortas à sua chegada. Terão sido agredidas com um objeto cortante.

A GNR, que foi depois chamada ao local, não adiantou informações sobre o que terá acontecido dentro da habitação, notando que, por se tratar de um crime, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.