Pai e filhas traficavam droga na Mouraria

Um homem e as duas filhas foram detidos por suspeita de tráfico de estupefacientes no Bairro da Mouraria, em Lisboa. O pai e a filha mais velha ficaram em prisão preventiva.

Após várias denúncias de um foco de tráfico que se vinha fortalecendo naquele bairro lisboeta, a Divisão de Investigação Criminal da PSP montou uma operação para apanhar os criminosos em flagrante.

Durante a noite, o pais e as duas filhas, com idades entre os 17 e os 45 anos, dedicavam-se à venda de estupefacientes em locais estratégicos do bairro que lhes permitiam ter um controlo do zona. De forma metódica, dissimulavam a sua atividade, vendendo dose a dose e frequentemente escoando o dinheiro angariado.

Graças à "astuta e rápida ação da PSP" o trio foi detido em flagrante delito, descreve a PSP em comunicado. Foram apreendidos 85 euros e 44 embalagens de heroína.

Várias detenções e condenações.

Os suspeitos já contavam com várias detenções por este tipo de crime e um deles até tinha condenações passadas. Foram apresentados ontem, quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial. O pai e a filha mais velha ficaram em prisão preventiva e a filha mais nova, ainda menor de idade, ficou sujeita a apresentações semanais.

Em comunicado a PSP refere que "tem vindo a desenvolver incontáveis ações que têm desmembrado redes de tráfico do Bairro da Mouraria numa intervenção conjunta e multidisciplinar que culminaram nos últimos meses em dezenas de detenções, muitas delas com medida de coação de prisão preventiva".

As autoridades esperam que a atuação "consiga refrear o ímpeto criminoso de outros suspeitos que desenvolvem de forma ativa o tráfico nestas zonas, conseguindo, em paralelo, reforçar os índices de segurança da população residente".