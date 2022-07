Pai e filho acusados de agredir companheiras ao longo de anos

JN Hoje às 11:34 Facebook

Dois homens, pai e filho, foram acusados do crime de violência doméstica no Seixal. Terão repetidamente agredido as respetivas companheiras desde 2018 até este ano.

Segundo um comunicado do Ministério Público (MP) do Seixal, os dois arguidos e as companheiras viviam na mesma habitação desde finais de 2018. "Por diversas vezes, e até fevereiro de 2022, um dos arguidos agrediu fisicamente e insultou a companheira, apresentando um comportamento agressivo e nervoso que o levava a desferir estalos e empurrões à vítima, chegando a apertar-lhe o pescoço", afirma o MP.

Também o outro arguido, em diversas situações até novembro de 2021, exerceu violência física e psicológica sobre a companheira, sobretudo quando se encontrava alcoolizado.

Um dos homens foi obrigado a sair de casa e ficou proibido de contactar com as vítimas e de se aproximar a menos de 200 metros da ex-companheira e da sua residência e do seu local de trabalho.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público da secção do Seixal do DIAP da comarca de Lisboa.