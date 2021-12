Pai e filho detidos após perseguição nas ruas de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 09:46 Facebook

Quatro indivíduos, entre os quais pai e filho, foram detidos, após uma aparatosa perseguição nas ruas de Espinho. Estavam na pose de duas armas de fogo e o condutor conduzia sobre o efeito de álcool.

A PSP montou esta quarta-feira de madrugada uma megaoperação de controlo e fiscalização em Espinho, em vários locais.

Cerca das três horas, surgiu uma viatura BMW, com quatro indivíduos, que não obedeceram à ordem de paragem num dos postos de controlo e se colocaram em fuga.

Seguiu-se de imediato a perseguição aos fugitivos que tentaram escapar aos agentes circulando a grande velocidade pelas ruas da cidade.

As autoridades acabariam por montar uma barreira policial, com várias viaturas a impedir a passagem, na Rua 8, junto à rotunda do "McDonald's".

Confrontados com o forte dispositivo policial que lhes surgiu no caminho, os fugitivos foram obrigados a parar.

Foram retirados da viatura perante fortes medidas de segurança e detidos. Os homens, com idades entre os 17 e os 40 anos, tinham na viatura duas armas de fogo.

O condutor foi sujeito ao teste de alcoolemia, tendo registado uma taxa superior o legalmente permitido.

Os detidos vão ser presente a tribunal, amanhã, para conhecerem as medidas de coação.