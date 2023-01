Pai e filho detidos por tentativa de homicídio em Lisboa

R.P. Hoje às 10:40 Facebook

A PSP deteve dois homens, com 22 e 44 anos, suspeitos de tentativa de homicídio, em Lisboa. O mais velho havia ferido a tiro duas pessoas e passou o revólver ao filho, que o escondeu.

Segundo comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a detenção ocorreu no passado sábado, no Bairro Portugal Novo, na Olaias, na sequência de um alerta para um tiroteio.

"Na chegada ao local foi possível apurar que se encontravam dois indivíduos, vítimas de disparos de arma de fogo na via pública, estando um dos suspeitos já intercetado, indivíduo este que teria sido o autor dos disparos e já se teria livrado da arma de fogo utilizada no crime", revelou a Polícia.

A PSP reforçou o dispositivo no bairro e estabeleceu "um perímetro de segurança, que possibilitou assegurar o socorro às vítimas e a correta preservação do local do crime".

Enquanto as vítimas eram socorridas, a PSP efetuou diversas diligências, que permitiram intercetar o segundo suspeito, filho do autor dos disparos, que teria auxiliado o pai, escondendo a arma do crime numa residência.

Os agentes efetuaram duas buscas domiciliárias e uma não domiciliária, conseguindo apreender a arma utilizada, um revólver calibre .22. Foram ainda apreendidos seis invólucros deflagrados, sete munições, uma faca militar e três telemóveis.

Os objetos apreendidos foram entregues à Polícia Judiciária que se deslocou ao local e os detidos foram ouvidos no Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, e o autor dos disparos ficou em prisão preventiva.