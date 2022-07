Pai e filho mortos em Bragança com múltiplos golpes

Alexandre Panda e Glória Lopes Hoje às 21:49 Facebook

Múltiplos ferimentos perpetrados com um objeto perfurante causaram a morte de pai e filho encontrados mortos terça-feira de manhã na casa da família, na aldeia de Donai, Bragança, onde há 11 dias Olga Pires, esposa e mãe das vítimas, foi assassinada.

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, que já investigava o homicídio da mulher, continua no terreno para tentar esclarecer as três mortes.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as primeiras observações forenses feitas aos corpos de Carlos e José Pires estabeleceram que tanto um como o outro foram vítimas de vários golpes, como já indicava o cenário de terror encontrado pelo primeiros socorros a chegar ao local, com sangue espalhado pelas paredes de várias divisões da casa. A desarrumação também era total.