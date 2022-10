Pai e filho roubaram 150 mil euros em peças de automóveis

R.P. Hoje às 12:18 Facebook

A Polícia Judiciária deteve dois homens, pai e filho, que assaltaram uma empresa em Torres Novas, roubando peças de automóveis, avaliadas em 150 mil euros. As vítimas foram ameaçadas com armas de fogo.

Os dois homens, indiciados por crimes de roubo e furto, ocorridos no passado mês de março, "além da ameaça de violência sobre as vítimas, ameaçaram-nas com arma de fogo", refere a Polícia Judiciária em comunicado divulgado esta sexta-feira.

"Nas diligências de investigação e na ação operacional, concretizada na realização de duas buscas domiciliárias nas quais foram apreendidos relevantes elementos probatórios e uma réplica de pistola, similar à usada nos ilícitos denunciados, esta PJ contou com a colaboração da GNR de Torres Novas", sublinhou a Judiciária.

Os detidos vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.