Pai e madrasta vão dizer aos juízes como mataram Valentina

Alexandre Panda Hoje às 08:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Desconfiava que a filha, Valentina, de nove anos, tivesse mantido contactos sexuais com colegas de escola e com o padrinho e decidiu arrancar-lhe uma confissão à pancada.

Agrediu-a com uma colher de pau e um chinelo, com palmadas e murros. Apertou-lhe o pescoço e queimou-a com água a ferver na zona genital. A criança acabou por sofrer uma hemorragia interna e morreu, após horas de agonia. A madrasta assistiu a tudo e ajudou o companheiro a esconder o corpo numa mata, em Peniche. O caso, que chocou o país, vai a julgamento na próxima quarta-feira e os dois acusados decidiram contar tudo aos juízes do Tribunal de Leiria. Dizem que estão arrependidos.

De acordo com uma fonte ligada à defesa, ambos decidiram que vão falar no julgamento para explicar como Valentina morreu e como levaram o corpo para a zona florestal onde tentaram esconder o cadáver. "Eles estão muito arrependidos e há muita coisa que precisa de ser elucidada. Vão explicar o que é possível explicar", disse ao JN a mesma fonte.