Pai e marido de dois ex-concorrentes do Big Brother detidos por tráfico

O pai e o marido de dois ex-concorrentes de uma das edições do "realty show" Big Brother foram detidos na última semana, na operação de combate ao tráfico conduzida pela GNR de Mirandela denominada "Semente em Pó". Os detidos são Amílcar Teixeira, pai do ex-concorrente Edmar, e Vítor Soares, marido de Sónia Jesus, que participou na mesma edição do programa da TVI.

A GNR deteve ainda uma técnica superior da Câmara de Mirandela e o marido. Estão todos em prisão preventiva, na sequência de uma operação policial que desmantelou, na passada quarta-feira, uma rede de tráfico de droga que operava no norte do País, a partir de Mirandela.

Na operação "Semente em Pó" foram ainda detidos mais dois homens - um deles é tio de Edmar -, que aguardam julgamento em liberdade, com a obrigatoriedade de apresentações bissemanais.