Pai esfaqueia filho alcoolizado e aguarda pelas autoridades

Mariana Rebelo Silva Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 60 anos, esfaqueou o filho, de 37, ao final da manhã de terça-feira, dia 16, em São Martinho de Mouros, Resende.

O alerta para as autoridades chegou às 12.15 horas, através de uma funcionária de uma instituição de solidariedade social que presta apoio domiciliário à família. Àquela hora, a funcionária iria deixar o almoço a pai e filho e deparou-se com Ricardo, de 37 anos, deitado no sofá com um ferimento no peito. Perante o ferido, chamou o 112.

O alegado agressor, pai da vítima, estaria à porta de casa, sentado numa cadeira, com a faca de cozinha, com que feriu o filho, na mão. Ali ficou, até chegarem os bombeiros e a GNR, com quem foi colaborante e contou o registo de desavenças.

PUB

A vítima foi levada para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, em estado grave e com sinais de intoxicação alcoólica. Permanece internado, sob vigilância, estável e fora de perigo.

O alegado agressor foi levado pela Polícia Judiciária e vai ser presente esta quarta-feira à tarde a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Viseu para lhe serem aplicadas as medidas de coação.

O JN conseguiu apurar junto de familiares e vizinhos que a relação de pai e filho, que vivem juntos há três anos, é pautada por "altos e baixos" e marcada pelo consumo excessivo de álcool. Ambos estão desempregados e vivem numa casa de apoio social, pagando uma renda de 10 euros por mês.

O alegado agressor regressou da Suíça, onde esteve muitos anos emigrado, depois de ter ficado viúvo, há três anos. Desde essa altura que vivia com o filho.