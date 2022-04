Pais de jovem que planeou ataque na Faculdade de Ciências culpam namorada

Reis Pinto Hoje às 12:07, atualizado às 12:09 Facebook

"O menininho inocente, sem maldade nenhuma. Magoar os outros, não. Magoar-se a ele próprio talvez". É o retrato de João Carreira, o jovem de 18 anos que está detido preventivamente por suspeitas de terrorismo, feito pela mãe, que culpa uma jovem de Lisboa, namorada "virtual" do filho e também viciada em vídeos com assassinatos em série, de o ter mandado fazer tudo", até "matar".

Os pais do jovem, estudante de Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Carreira e Cristina Real, não querem sequer admitir a possibilidade de João Carreira estar a planear um atentado ao estabelecimento onde estudava Engenharia Informática.

"Não consigo sequer acreditar nessa possibilidade. O meu João é tão meigo e carinhoso. Nem habilidade tem para cortar um kiwi. Corta-o a meio e depois come-o à colher. E até sou eu que lhe faço a barba", confessou Cristina Real, à revista "Sábado".

João Carreira foi detido pela Policia Judiciária, no dia 10 de fevereiro deste ano, um dia antes do atentado que havia planeado com algum cuidado, de acordo com a documentação apreendida no apartamento onde vivia, nos Olivais, em Lisboa.

De acordo com os pais de João Carreira, terá sido Micaela, uma jovem de 21 anos, que com ele manteve uma relação "virtual" desde 2018, a principal instigadora do plano e foi ela que o convenceu a ir estudar para Lisboa, ao arrepio do combinado com os pais, que o queriam em Leiria.

"Ele veio para Lisboa porque que lhe pedi e depois abandonei-o", admitiu Micaela à revista, sublinhando que não falou mais com João Carreira "Ele também não disse mais nada e por isso pensei que estivesse bem".

Unia-os a obsessão por vídeos de assassinatos em série e Micaela admite que possa ter sido um dos motivos para João ter planeado um atentado, "não tenho a certeza", mas "não acredita que ele o fizesse".