Pais de Maddie "desapontados" com decisão do tribunal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Kate e Gerry McCann anunciaram a sua desilusão em site criado para recolher pistas sobre o desaparecimento da menina inglesa. Continuam a acreditar que novos dados poderão surgir

"Estamos naturalmente desapontados com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos anunciada hoje [terça-feira]. Porém, muito mudou desde que iniciámos, há 13 anos, os procedimentos criminais contra Gonçalo Amaral, a sua editora e a sua produtora". Foi desta forma que os pais de Maddie McCann reagiram à decisão dos juízes europeus.

No site "findmadeline.com", criado para recolher informações sobre o desaparecimento da menina inglesa, Kate e Gerry McCann explicam que avançaram para tribunal "por uma e apenas uma razão: as afirmações infundadas do senhor Amaral estavam a ter um impacto prejudicial na procura da Madeleine". "Se o público acreditar que estamos envolvidos no desaparecimento não estará atento a possíveis pistas e poderá não transmitir informação relevante para as autoridades policiais", acrescentam.

PUB

Para os pais de Maddie McCan, o "foco está agora centrado na busca por Madeleine e no seu rapto". "Agradecemos o trabalho que continua a ser efetuado pela Polícia inglesa, alemã e portuguesa. Esperamos que, com a ajuda do público e trabalho árduo, possamos, eventualmente, encontrar os responsáveis pelo desaparecimento da Madeleine e levá-los à justiça", finalizam Kate e Jerry McCann.