Pais do bebé sem rosto entregam pedido de indemnização em tribunal

O processo que os pais do bebé Rodrigo movem contra o obstetra Artur de Carvalho e à clínica Eco Sado, em representação deles e do próprio filho, foi esta quinta-feira distribuído a um juiz do Tribunal de Setúbal, apurou o JN. Prevê-se que, a médio prazo, as partes se encontrem em tribunal para decidir se há um acordo ou se o processo segue para julgamento. Os pais pedem uma indemnização por danos morais.

O bebé nasceu no Hospital de Setúbal em outubro de 2019 com graves mal formações, sem olhos, nariz e parte da face, que não foram detetadas pelo obstetra Artur de Carvalho na clínica Eco Sado. No processo de indemnização estão em causa danos morais causados aos pais e ao bebé pelo obstetra Artur de Carvalho e pela própria clínica onde a mãe foi atendida, encaminhada pelo centro de saúde, mas que afinal não possuía convenção com o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O bebé é representado pelos pais, que alegam, pela parte deste, o sofrimento que sente e que vai ter ao longo da vida, por um lado devido à falta de autonomia e independência e, por outro, à própria imagem, devido às malformações com que nasceu e que vão causar danos na autoestima ao longo da vida.