Pandemia: ASAE apreende material no valor de 1,3 milhões de euros

Abertos 118 processos-crime desde março, a maioria por especulação de preços de equipamentos de proteção individual.

A apreensão de equipamentos de proteção individual (EPI) e de produtos biocidas que não cumprem as normas da Direção-Geral da Saúde e da União Europeia (UE) ascende a 1,3 milhões de euros. Desde março, a atividade da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) resultou na abertura de 118 processos-crime, sendo 110 por especulação e os restantes por fraude sobre mercadorias, açambarcamento, desobediência e falsificação de documento.

"O aumento de preços exorbitantes é um terreno fértil, daí termos dado muita atenção a este aspeto. A pandemia veio acelerar a ação inspetiva no mundo digital. O paradigma da venda em feira alterou-se para as lojas virtuais", defendeu ao JN o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar. Perante o fecho da grande maioria dos estabelecimentos, a ASAE orientou a sua atividade para a verificação das normas oficiais do material de proteção individual quer em lojas físicas quer em venda online. Desde 2014, têm sido fiscalizados cerca de 40 mil operadores por ano "mas tem havido um esforço na fiscalização dos alvos online". Desde março, foram fiscalizados 2284 operadores económicos, sendo 1517 na área económica que incorriam na prática de alegado lucro ilegítimo obtido na venda de bens para a prevenção e combate à pandemia.