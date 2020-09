Pandemia leva jogo ilegal dos cafés para casa

Alexandre Panda Hoje às 07:41 Facebook

Prémios e apostas já são pagos por MB Way. Nos últimos cinco anos, autoridades prenderam 57 pessoas por mês.

Com os cafés e bares fechados durante o confinamento, o jogo ilegal passou dos estabelecimentos para o conforto dos lares, longe dos olhares e do alcance das autoridades, que viram os números de detenções cair a pique no primeiro semestre deste ano. A componente cada vez mais tecnológica do mundo das apostas clandestinas permitiu aos jogadores manter o vício, apesar da pandemia. E até já se pagam prémios e apostas por MB Way.