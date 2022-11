Parecer contraria tese de homicídio de estudante na noite do Porto

Defesa de francês Anas Kataya trouxe médicas legistas que garantiram em julgamento que Paulo Correia tinha aneurisma e morreu de morte natural.

Um parecer, assinado por duas médicas legistas do Algarve, garante que Paulo Correia, o estudante que morreu na noite do Porto em outubro do ano passado, faleceu de morte natural. O entendimento destas duas clínicas vem contrariar o relatório de autópsia, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal do Porto e que levou a acusar o jovem estudante francês, Anas Kataya, atualmente em prisão preventiva, de homicídio. Este arguido e outro estudante acusado de ofensas conhecem a sentença no próximo dia 17.

Segundo o Ministério Público (MP), na madrugada do dia 10 de outubro do ano passado, junto à discoteca Boîte, "gerou-se uma troca de palavras entre um grupo de cidadãos portugueses, onde se encontravam os três ofendidos, e três mulheres de nacionalidade francesa". Acusou Anas de homicídio qualificado, mas nas alegações finais do julgamento deixou cair este crime para pedir uma condenação por "ofensas corporais graves, agravadas pelo resultado".