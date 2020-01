"Ouvi muitos gritos e levei com um cinto na cara", contou Jorge Jesus sobre Alcochete

Rogério Matos* Hoje às 14:38 Facebook

O treinador Jorge Jesus prestou esta terça-feira, pelas 14.20 horas, depoimento no Tribunal de Monsanto através de videoconferência em Almada sobre o ataque a Alcochete no dia 15 de maio de 2018.

No dia do ataque à Academia, Jorge Jesus viu os agressores chegarem quando estava no campo de treinos e quando entrou no balneário já os agressores estavam em fuga.

"Estava muito fumo, ouvi muitos gritos e levei com um cinto na cara". Jorge Jesus tentou reagir, correu atrás do agressor e caíram os dois ao chão. Depois, foi pontapeado e o agressor conseguiu fugir.

Já no exterior, foi agredido com soco na cara por um segundo suspeito, "um jovem que não tinha mais que 23 anos". Depois falou com Fernando Mendes que lhe disse, exaltado, que "não podia fazer nada".

Jesus contou ainda aos juízes que Fernando Mendes não lhe conseguiu explicar a razão daquelas agressões. "Aquilo foi tudo instantâneo, demorou cerca de cinco minutos, não houve tempo para explicações", refere o treinador. A única troca de palavras entre Fernando Mendes e Jorge Jesus, de acordo com o técnico, foi quando este lhe perguntou "já viste o que eles estão a fazer?" e o ex chefe da claque lhe respondeu que não podia fazer nada.

"Parecia um filme de terror"

Depois da invasão, Jorge Jesus entrou no balneário e aquilo que viu assemelhava-se a um "filme de terror". "Estava tudo virado ao contrário, mesas cadeiras, os jogadores desequilibrados e revoltados com o que aconteceu e o Bas Dost a chorar". Mais tarde, Bruno de Carvalho chegou e quis falar com os jogadores. "Disse-lhe que os jogadores nao queriam falar com ele".

"Eram tantos... Lembro-me quando disseram: 'os jogadores não estão aqui, vamos para a cabine". Vi só que eram muitos. Os últimos quatro elementos que fizeram a invasão não vinham de cara tapada. Reconheci o Fernando Mendes. Esse não vinha de cara tapada e até falei com ele. Eram mais de 30, isso tenho a certeza que eram. Parecia a marcha de corrida de um pelotão de guerra, a dizer 'a gente quer é os jogadores" e a começarem a correr", recordou Jorge Jesus.

O Ministério Público chamou esta terça-feira o jogador Rúben Ribeiro, que trocara em janeiro desse ano o Rio Ave pelo Sporting e que passou entretanto pelo Al Ain (Emirados Árabes Unidos) depois da rescisão de contrato, estando agora no Gil Vicente; e Jorge Jesus, que saiu do Sporting após três épocas e rumou à Arábia Saudita (Al Hilal) e depois ao Brasil, brilhando como técnico do Flamengo, equipa com que ganhou o campeonato brasileiro e a Taça dos Libertadores.

Rúben Ribeiro sem notificação para testemunhar em tribunal

O antigo futebolista do Sporting Rúben Ribeiro, que iria falar por videoconferência, não foi notificado para testemunhar esta terça-feira em tribunal no julgamento do ataque à academia de Alcochete, confirmou à agência Lusa fonte do Gil Vicente.

"Não estava marcada nenhuma audição para hoje. Além disso, nem o Rúben nem o advogado têm qualquer audiência agendada para os próximos tempos. Como tal, o jogador apresentou-se normalmente ao trabalho", referiu fonte oficial do emblema de Barcelos.

Pelas 10.15 horas, a presidente do coletivo de juízes, Sílvia Pires, explicou que a testemunha "não compareceu" no tribunal na zona norte do país designado a partir do qual iria prestar declarações por videoconferência, e que o seu advogado tinha o telemóvel desligado.

Nesse sentido, a juíza presidente informou que entre esta terça e quarta-feira será marcada nova data para a inquirição do futebolista, que se constituiu assistente no processo e que é um dos atletas que rescindiu com o Sporting após o ataque à academia.

