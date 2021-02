Parlamento Europeu levantou imunidade de Álvaro Amaro

Madelena Ferreira Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Parlamento Europeu votou a favor do levantamento da imunidade parlamentar ao eurodeputado português Álvaro Amaro.

Eleito em 26 de maio de 2019, o antigo presidente da Câmara da Guarda é arguido em vários processos, mas foi o Tribunal da Guarda que pediu que lhe fosse levantada a imunidade parlamentar, levantada esta terça-feira, isto é, mais de um ano depois.

Em causa está um processo de suspeitas de fraude na obtenção de subsídio à companhia de teatro " Aquilo" em 2014, altura em que o social-democrata era presidente da autarquia. Processo em que também são arguidos o atual presidente da Câmara Carlos Chaves Monteiro, o anterior vereador da cultura e atual vice-presidente Vítor Amaral, a ex. secretária deste que também dirigia a coletividade e ainda a chefe de divisão de cultura do município da Guarda.

Álvaro Amaro é ainda arguido noutro processo em Gouveia tal como o atual presidente Luís Tadeu e figura no inquérito no seio do qual foi forçado a prestar caução de 40 mil euros para sair em liberdade e tomar posse do lugar de eurodeputado a 1 de julho de 2019. Processo que envolve outros ex. autarcas e dirigentes da empresa de transportes rodoviários Transdev em que houve buscas domiciliárias e não domiciliárias, apreensão de documentos sem que tenha sido ainda deduzida acusação.

Numa nota à imprensa, Álvaro Amaro diz que está disponível para colaborar com as autoridades, nega que tenha existido qualquer ilegalidade ou irregularidade e que desde o início, defendeu o levantamento da imunidade parlamentar.