Partir o telemóvel da filha não é violência doméstica

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) reduziu de seis anos para quatro anos e dez meses de prisão efetiva a pena de um homem condenado pelo Tribunal de Ponta Delgada, nos Açores, por violência doméstica sobre a mulher e os dois filhos: uma rapariga, então com 13 anos, e um rapaz com 18.

Os juízes conselheiros alegaram que partir o telemóvel à adolescente não constitui, por si só, violência doméstica e, por isso, absolveram o arguido, com cerca de 40 anos, de um dos três crimes de que fora considerado culpado, um por cada um daqueles familiares.

No acórdão, proferido recentemente, os magistrados sustentam que, além de se desconhecer o "circunstancialismo" em que, em abril de 2019, o aparelho foi danificado, não resulta "daquele singelo facto que a dignidade da ofenda [...] tenha sido por ele questionada". Bem diferente, ressalvam Sénio Alves e Manuel Matos, é a ocasião em que, em março do ano passado, o homem agrediu e ameaçou de morte o filho para que este lhe desse dinheiro, num momento em que o jovem se encontrava no quarto com a sua namorada.