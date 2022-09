Partiu garrafa e matou mulher com golpe no pescoço em plena rua

Um homem foi detido pela PSP indiciado pela morte da companheira, na sequência de uma discussão, no domingo à noite, em Odivelas. Vítima golpeada com uma garrafa partida.

Segundo informações preliminares, o casal envolveu-se numa discussão num café na rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas. A querela prolongou-se para a rua, onde a mulher, de cerca de 35 anos, seria morta.

Segundo as primeiras indicações, a mulher teria sido espancada mortalmente na rua. Fonte do comando da PSP de Lisboa explicou ao JN que, de acordo com dados preliminares, o homem terá partido uma garrafa que usou para golpear a mulher no corpo, atingindo-a na zona do pescoço, provocando-lhe a morte.

O alerta foi dado às 21.50 horas de domingo. O suspeito, de cerca de 35 anos, foi detido pela PSP, no local, e ficou detido à espera de ser ouvido em tribunal.

A investigação do homicídio passou para a alçada da Polícia Judiciária.