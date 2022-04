Páscoa com mais polícia na rua contra a violência na noite

Reis Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 06:58 Facebook

Incidentes na noite de Lisboa, Porto e Famalicão, que provocaram dois mortos, levam a PSP a aumentar a presença e rapidez de reação.

Os recentes acontecimentos junto a duas discotecas, em Lisboa e Famalicão, que levaram à morte do agente Fábio Guerra e do jovem Hugo Ribeiro, bem assim como episódios de violência junto a bares do Porto, de Braga, entre outros incidentes, levaram a PSP a declarar tolerância zero nas zonas de diversão noturna dos principais centros urbanos de norte a sul do país durante este período de Páscoa. "Já houve mortes e feridos a mais na noite", revelou ao JN uma fonte da Polícia.

As preocupações com a segurança de quem procura a noite apenas para se divertir, na sua maioria jovens, bem como um escalar na violência dos desacatos que se têm registado, com o uso de armas de fogo, por exemplo, fizeram com que a Polícia antecipasse mesmo a operação "Páscoa em Segurança" e nela incluísse, ao contrário do que é habitual, a vigilância da "noite". Já no fim de semana passado foi reforçado o número de agentes na rua, em operações classificadas como de "grande envergadura".