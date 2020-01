Passageira de Angola chegou a Lisboa com 84 mil cigarros em cinco malas

Hoje às 00:34 Facebook

A Autoridade Tributária e Aduaneira anunciou a apreensão de 84 mil cigarros no Aeroporto de Lisboa, estando em causa o não pagamento de direitos aduaneiros, IVA e imposto sobre o tabaco.

Em comunicado, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) refere que, "no âmbito da defesa da fronteira externa, mais especificamente do controlo aduaneiro de passageiros" e através da Alfândega do Aeroporto de Lisboa, "procedeu, no decurso do controlo à bagagem transportada por uma viajante de nacionalidade angolana, à apreensão de 84 mil cigarros".

"A viajante era procedente de Luanda, via Casablanca, e transportava o tabaco em cinco bagagens de porão, encontrando-se em causa dívida a título de fuga ao pagamento de direitos aduaneiros, IVA e imposto sobre o tabaco", adianta a AT, acrescentando que os cigarros são "das marcas Pall Mall e Rothmans".

A AT esclarece que, "nos termos da legislação em vigor, os cigarros foram apreendidos e serão sujeitos a inutilização, sob controlo aduaneiro".

A deteção do tabaco "foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão, no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública".