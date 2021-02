Passeava de carro com 10 mil doses de canábis

Teixeira Correia Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi detido na quarta-feira, em Mértola, com 10 mil doses de canábis.

Os militares do Núcleo de Investigação de Almodôvar da GNR, com o apoio dos colegas do Posto Territorial de Mértola, suspeitaram, na quarta-feira, do comportamento de um condutor que circulava há algum tempo pelas ruas da vila, numa viagem de regresso de Espanha.

Abordado pelos guardas, o indivíduo, de 40 anos, residente na zona de Lisboa, demonstrou um comportamento muito nervoso, o que levou a uma busca ao veículo e uma revista ao suspeito. O resultado foi a apreensão de 10.056 doses de canábis, do carro onde seguia e três telemóveis.

O homem foi esta quinta-feira presente a um juiz de instrução do Tribunal Judicial de Beja, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a prisão preventiva.

Espanhola, correio de droga detida

Uma mulher, "correio de droga" de 36 anos, residente em Huelva, Espanha, foi detida no dia 15 de dezembro, em Mértola, na posse de 12.300 doses de canábis, que transportava em sacos de lixo, no interior da mala do Audi TT que conduzia.