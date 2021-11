Passeava-se em bicicleta furtada e foi detido pela GNR em Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 20:09 Facebook

Apesar de ter furtado a bicicleta há pouco tempo - no final da semana passada -, em Vila das Aves, Santo Tirso, um homem de 51 anos passeava-se nela, a meio do dia de segunda-feira, quando foi intercetado por uma militar do posto local da GNR, que o deteve.

Recentemente, o indivíduo, que já estava referenciado por pequenos furtos, tinha também subtraído outras três bicicletas de residências, que foram recuperadas graças à ação da militar. Abordado pela GNR, o detido confirmou que havia furtado a bicicleta em que seguia, tal como fizera com as restantes, sendo que existiam já várias queixas por furto de bicicletas em Vila das Aves.

As quatro bicicletas foram apreendidas e vão ser entregues aos legítimos proprietários, e os factos foram remetidos ao Tribunal de Santo Tirso.