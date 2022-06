Passos Coelho ouvido esta quinta-feira como testemunha na instrução do BES/GES

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho (2011-2015) chegou, pelas 14 horas, ao Campus de Justiça de Lisboa para ser inquirido, como testemunha, pelo juiz Ivo Rosa na instrução do processo principal da queda do BES/GES. A diligência decorre à porta fechada.

Passos Coelho, chefe do Governo à data da resolução do Banco Espírito Santo (BES), no verão de 2014, foi arrolado como testemunha pelo ex-banqueiro Ricardo Salgado. O antigo presidente do BES, de 78 anos, está acusado de 65 crimes e tem alegado que foi a decisão do Banco de Portugal de dividir a instituição num banco "bom" e num banco "mau" que ditou a queda do BES/GES e não a sua ação.

O Ministério Público defende, em contrapartida, que Ricardo Salgado terá, com outros 24 arguidos e em benefício próprio, transformado o BES e o Grupo Espírito Santo (GES) numa espécie de castelo de cartas suportado por subornos e operações fraudulentas.

À chegada ao tribunal, Passos Coelho escusou-se a prestar declarações aos jornalistas.

A instrução é uma fase facultativa do processo, requerida pelos arguidos, na qual um juiz de instrução decide se a acusação do Ministério Público tem condições para seguir para julgamento.

As diligências, todas à porta fechada, começaram no Tribunal Central de Instrução Criminal em abril de 2022 e ainda não têm data para terminar. Só depois será conhecida a decisão instrutória, que até poderá não vir a ser proferida por Ivo Rosa.