Pasteleira é fruto de más opções sociais e urbanísticas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Traficantes e consumidores fixaram-se no bairro após demolição do Aleixo. Ruas sem saída afastam Polícia.

A Pasteleira Nova, no Porto, transformou-se, desde cedo, num bairro dominado pela delinquência, tráfico e consumo de droga devido a três razões: a demolição dos bairros do Aleixo e do São João de Deus, o realojamento de moradores sem planeamento e um modelo arquitetónico que impede ações policiais eficazes e facilita o crime. As justificações são avançadas por académicos, mas também pelos polícias que atuam naquele local.

O Bairro da Pasteleira Nova ficou concluído em 2000, depois de um investimento superior a 1,6 milhões de euros para dar casa a quase 900 pessoas. Mas pouco depois de um Nuno Cardoso em final de mandato como presidente da Câmara inaugurar o empreendimento, a violência nas ruas do bairro já era notícia no JN. "O vandalismo está péssimo. Não sei o que fazer. Esta semana andou lá um tiroteio", denunciava, em 2006, a moradora Maria Helena.