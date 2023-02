Pasteleira Nova: Futebol é oásis em bairro descartado pela sociedade

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:44 Facebook

Na Pasteleira Nova não há atividades para afastar crianças da droga. Associações exigem mais meios.

Pouco ou nada é feito no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, para afastar as crianças do submundo da droga ou para apoiar idosos obrigados a viver entre traficantes e toxicodependentes. Rareiam as atividades desportivas e culturais e não existem estruturas sociais.

Todos se sentem "descartados" e temem que o narcotráfico seja apenas, à semelhança do que aconteceu no Aleixo, uma justificação para demolir os prédios e vender os terrenos a imobiliárias ávidas para construir empreendimentos de luxo.